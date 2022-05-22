В Енергодарі стався вибух, постраждав призначений окупаційною російською владою «мер»

У місті Енергодар Запорізької області, окупованому російськими військами, вранці в неділю стався вибух у під’їзді одного з житлових будинків. Внаслідок вибуху постраждав так званий «мер» Андрій Шевчик та двоє його охоронців.

Про те, що призначений Кремлем керівник окупованого міста поблизу найбільшої атомної електростанції Європи зазнав тяжких поранень, повідомив законно обраний мер Дмитро Орлов і російське інформаційне агентство «РИА Нововсти».

«Маємо точне підтвердження того, що під час вибуху постраждав самопроголошений голова «народного управління» Шевчик та його охоронці», – написав Орлов у Тelegram.

За його словами, він в іншому окупованому місті у лікарні – в Мелітополі.

«РИА Новости» повідомило, що Шевчик у реанімації.

Наразі невідомо, що стало причиною вибуху, як і те, чи був це умисний акт. За повідомленнями, мирні жителі не постраждали. Повідомляється, що міг спрацювати саморобний вибуховий пристрій. У будинку, де стався вибух, мешкає матір Шевчика.

Шевчика російські окупаційні сили призначили «мером» Енергодара після окупації міста з довоєнною чисельністю населення у близько 50 тисяч. Шевчик – колишній депутат міськради від партії ОПЗЖ.

Жителі Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, виходили на акції протесту проти російської окупації. Останніми днями протестують місцеві пожежники та рятувальники – проти арешту голови міської служби порятунку.