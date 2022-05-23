За добу на Донеччині через обстріли загинули п’ятеро цивільних – Кириленко

Протягом дня 22 травня в Донецькій області через обстріли загинули п’ятеро мирних жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко увечері в неділю.

«За 22 травня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донеччини: двох у Лимані, одного в Дачному, одного в Клиновому і одного в Авдіївці. Ще 11 людей зазнали поранень», – написав він у своєму телеграмі.

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Також одна людина, постраждала через обстріли на Луганщині, отримала допомогу в Бахмуті.

Кириленко нагадує, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Протягом дня 22 травня на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 11 атак російських військ.