В Одеській області підвищується вірогідність ракетних ударів – командування «Південь»

Один із нових кораблів Чорноморського флоту Росії «Адмирал Макаров» долучився до угруповання Чорноморського флоту Росії, повідомляє оперативне командування «Південь» вночі проти 23 травня.

Через це, припускають у штабі, ймовірність ракетних обстрілів зростає.

«На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з семи великих десантних кораблів та двох ракетних, з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів чорноморського флоту «Адмірал Макаров», слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується», – йдеться в зведенні.

Командування закликає жителів області дослухатися до повітряних тривог, уникати замінованих берегів та прибережних вод.

За даними штабу, за попередню добу над Херсонською областю збили безпілотник «Орлан-10». Всього командування звітує про ліквідацію 55 російських військових та кількох одиниць броньованої техніки протягом дня.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.