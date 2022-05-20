Ще один пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту Росії став на ремонт у Севастополі – фото

У 13-ий судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі став на ремонт ще один великий десантний корабель проєкту 775 без бортового номера, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Корабель із зовнішніми ознаками пошкоджень наразі стоїть біля причалу неподалік входу в Кілен-бухту, на її західному березі.

На лівому і правому бортах ВДК видно плями червоної ґрунтовки, з лівого борту звішено троси, до яких прикріплюється люлька для фарбування або проведення зварювально-ремонтних робіт.

На причалі поруч із кораблем стоїть військовий «Камаз», портовий кран проводить вантажні роботи.

Раніше на цьому місці стояв великий десантний корабель «Ямал» (бортовий номер 156), який, як повідомляли Крим.Реалії, на початку травня вийшов із ремонту.

Також Крим.Реалії повідомляли, що 13 травня пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії став на ремонт у Севастополі. Цей корабель був ідентифікований за бортовим номером 158, що просвічував крізь стерту фарбу, як ВДК «Цезарь Куников».

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

14 травня ВДК «Цезарь Куников» вийшов із заводу після ремонту та фарбування і був пришвартований біля Мінної стінки у Південній бухті.

У складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: «Цезарь Куников» (бортовий номер 158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151).

ВДК «Азов» зараз пришвартований біля причалу на заводі у Кілен-бухті. Про те, що цей корабель перебуває в ремонті, офіційних повідомлень у російських ЗМІ не було. Крим.Реалії з'ясували на початку квітня, що цей ВДК стоїть на ремонті.

Таким чином, великий десантний корабель, що став на ремонт, – це «Новочеркасск» (бортовий номер 142).

24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у захопленому російськими військовими Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії «Саратов», а великі десантні кораблі РФ «Цезарь Куников» та «Новочеркасск» зазнали пошкоджень.