Росія вивела з Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту (фото)

Наразі у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу «Калібр» вийшли у море. Про це повідомляє кореспондент проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, біля Куриної пристані між бухтами Інженерна та Докова пришвартовані три кораблі. Перші два зліва направо на фото – це малі ракетні кораблі на повітряній подушці проєкту 1239 «Сивуч». У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – «Бора» (бортовий номер 615) та «Самум» (616).

Третій ліворуч – це сторожовий корабель проєкту 1135 «Буревестник». У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – «Пытливый» (868) і «Ладный» (861).

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Крайнім праворуч пришвартований «Славутич» – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у «Славутича» U510 зафарбовано вже кілька років.

Біля причалу в Сухарній бухті (на фото нижче) стоять два кораблі. Ближній із них – малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М». На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Вышний Волочек» (бортовий номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) и «Грайворон» (600). Забарвлення МРК у Сухарній бухті – нижня частина корми чорна – відповідає МРК «Вышний Волочек» і МРК «Орехово-Зуево».

Дальній корабель у Сухарній бухті – середній розвідувальний корабель (судно зв’язку) проєкту 18280 типу «Юрий Иванов». У складі Чорноморського флоту Росії один такий корабель – «Иван Хурс».

У Південній бухті біля Мінної стіни пришвартовано низку кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапир». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – ВДК «Саратов», за даними ЗСУ, було знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інші – «Орск» (бортовий номер 148) і «Николай Фильченков» (152).

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезарь Куников» (158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151). Наразі два з них перебувають на ремонті у 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті. Також біля Мінної стінки пришвартований один зі сторожових кораблів проєкту 1135 «Буревестник».

Кілен-бухта, Сухарна, Інженерна, Докова та Південна бухти є відгалуженнями великої Севастопольської бухти.

Таким чином, у морі зараз перебувають наступні носії крилатих ракет типу «Калибр»: усі три фрегати проєкту 11356Р «Буревестник» – «Адмирал Григорович» (494), «Адмирал Эссен» (490) и «Адмирал Макаров» (499); три МРК проєкту 21631 «Буян-М».

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На головній базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі залишаються два кораблі-носії «калібрів»: один МРК проєкту 21631 «Буян-М» та середній розвідувальний корабель «Иван Хурс».

Українське командування 19 травня повідомляло, що через шторм у Чорному морі російські військові кораблі змушені ховатися поблизу Криму.