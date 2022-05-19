Київ вимагає від німецького телеканалу виправити мапу з «російським» Кримом

Представництво президента України в Автономній республіці Крим вимагає від німецького громадського телеканалу Das Erste, який показав мапу з «російським» Кримом, «виправити неточність». Про це повідомила пресслужба українського представництва, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За їхніми даними, мапу, де Крим та Росія зафарбовані одним кольором, показали 17 травня в ефірі програми «Фокус» (в оригіналі – Brennpunkt).

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«Така неточність може трактуватися як «лінія кордону» між частинами українських територій, що, своєю чергою, може означати визнання на міжнародному рівні незаконної окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – заявили у представництві президента України в Криму.

Запис програми з мапою, яку розкритикували користувачі соцмереж та українська влада, викладено на YouTube.

Німецький громадський телеканал наразі не відреагував на вимоги української влади.