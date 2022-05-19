Київ вимагає від німецького телеканалу виправити мапу з «російським» Кримом

Представництво президента України в Автономній республіці Крим вимагає від німецького громадського телеканалу Das Erste, який показав мапу з «російським» Кримом, «виправити неточність». Про це повідомила пресслужба українського представництва, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
За їхніми даними, мапу, де Крим та Росія зафарбовані одним кольором, показали 17 травня в ефірі програми «Фокус» (в оригіналі – Brennpunkt).
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«Така неточність може трактуватися як «лінія кордону» між частинами українських територій, що, своєю чергою, може означати визнання на міжнародному рівні незаконної окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – заявили у представництві президента України в Криму.
Запис програми з мапою, яку розкритикували користувачі соцмереж та українська влада, викладено на YouTube.
Німецький громадський телеканал наразі не відреагував на вимоги української влади.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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