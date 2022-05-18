До Міжнародного суду в Гаазі відправили «докази злочинів РФ» щодо кримських татар – прокуратура АРК

До Міжнародного кримінального суду відправили «чергові докази злочинів Росії» щодо кримськотатарського народу, повідомила пресслужба Прокуратури АРК та Севастополя.

«Сьогодні, 18 травня 2022 року, до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (International Criminal Court - ICC) направлені чергові докази вчинення російською федерацією та її окупаційною адміністрацією злочинів проти людяності на території окупованого півострова», – мовиться в повідомленні.

Прокурор АРК та Севастополя Ігор Поночевний уточнив, що «з метою переслідування корінного народу Криму, окупанти вживають кримінальних та адміністративних заходів, обмежують право сповідувати свою релігію та знищують культурну спадщину».

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«Масштабність злочинів можна продемонструвати мовою цифр: з початку окупації півострова близько 30 тисяч кримських татар вимушені покинути його територію через створені нестерпні умови проживання, переслідування тощо, 22 активісти викрадені або зникли безвісти; катуванням піддавалися щонайменше 18 кримських татар, понад 200 зазнали політично упередженого переслідування, а принаймні 136 утримуються як політичні в’язні, 75% обшуків проведених окупантами в Криму, припадає на кримських татар та майже 83% усіх затриманих становлять кримські татари», – розповів Поночовний.

У міжнародній юридичній компанії Global Rights Compliance, коментуючи подачу до Міжнародного кримінального суду «доказів злочинів Росії», заявили, що РФ та її адміністрація в Криму «систематично проводять розгорнуту кампанію переслідування корінного народу Криму, який зазнає серйозних порушень прав людини і фактично став мішенню».

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«Такими методами рф усуває незгодних з окупацією громадян України, крім того це слугує нагадуванням іншим нелояльним групам населення про наслідки протидії російській окупаційній політиці. Усі ці серйозні порушення є злочинами проти людяності за статтею 7 Римського статуту», – заявив керуючий партнер Global Rights Compliance Уейн Джордаш.

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник наголосила, що «кримськотатарський народ систематично переслідується, більшість політичних в’язнів – кримські татари, до них застосовуються дискримінаційні практики, наприклад, переслідування за реалізацію права на свободу мирних зібрань».

Російська влада заперечує звинувачення Києва у порушенні прав людини в Криму.

Раніше прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя спільно з Кримською правозахисною групою відправили до Міжнародного кримінального суду в Гаагу подання з інформацією про мілітаризацію дітей у Криму. Про мілітаризацію дітей в анексованому Криму повідомляли також правозахисники з Human Rights Watch.