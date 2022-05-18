В Україні та світі сьогодні вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня виповнюється 78 років від початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. Цього дня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року з півострова було відправлено перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей.

Згідно з ухвалою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Традиційно 18 травня в Україні відбуваються жалобні заходи вшанування жертв депортації кримськотатарського народу з Криму, проте цього року на всі масові заходи впливає воєнне вторгнення Росії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров опублікував рекомендації щодо проведення меморіальних заходів в анексованому Росією Криму.

«В умовах тимчасової окупації РФ Криму всі меморіальні заходи, що проводяться кримськотатарською громадськістю в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу, проводяться виключно під кримськотатарськими національними прапорами, обрамленими чорною жалобною стрічкою. Участь у заходах представників російської окупаційної влади та місцевих коллаборантів, а також використання російської окупаційної символіки не дозволяється. Оскільки не виключаються навмисно надмірні вимоги до учасників заходів «дотримуватися епідеміологічного режиму у зв'язку з COVID-19», якого у Криму давно вже ніхто не дотримується, рекомендується покладання квітів проводити невеликими групами у складі 3-5 осіб із застосуванням індивідуальних заходів захисту», – написав Чубаров у фейсбуці.

Також, за його словами, на сьогодні заплановано міжнародний онлайн-мітинг пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Початок – о 16:00 за Києвом.

«Серед присутніх на Міжнародному онлайн-мітингу – члени Кабінету Міністрів України, спікери та члени парламентів держав, громадські діячі, представники кримськотатарської та української діаспор, військовослужбовці Збройних сил України, члени Меджлісу кримськотатарського народу», – повідомив Чубаров.

Меморіальні заходи з нагоди роковин депортації кримських татар заплановані також у Канаді, Литві, Польщі, Румунії, США, Туреччині.