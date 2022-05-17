Інвазія «русского мира»: спецгрупа з Криму перевчатиме вчителів окупованого Херсона

Російська влада Криму планує відправити спеціальну групу вчителів до окупованого російською армією Херсона «для підготовки місцевих педагогів для роботи за російськими стандартами». Перепідготовка вчителів з окупованого півдня материкової України також відбуватиметься і в Криму. Крим.Реалії вирішили прояснити ситуацію в цьому питанні.

Ставленик Москви, заступник голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов стверджує, що частина місцевих учителів відмовляється змінювати українську програму викладання.

«Ми планували запустити після 10 травня школи, але саботаж деяких викладачів, які перейшли межу адекватності – скрізь кажуть, що продовжують навчати (за українською програмою), ось цей фашизм, ця історія триває», – розповів Стремоусов на пресконференції у Криму.

За його інформацією, російським главою Криму Сергієм Аксьоновим (за документами – Аксенов) ухвалено рішення, що викладачів із Криму відправлять до Херсона допомогти адаптуватися до системи російської шкільної освіти. Це питання зараз опрацьовується у міністерстві освіти російського уряду Криму.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов також повідомив, що в Криму «сприятимуть перепідготовці педагогів зі шкіл ЛНР, ДНР, Херсонської та Запорізької областей України». Очевидно, йдеться про використання можливостей Кримського республіканського інституту постдипломної педагогічної освіти, де за підсумками перенавчання видається відповідний документ, що дає право на продовження педагогічної діяльності за російською програмою навчання у школі.

За інформацією спікера російського парламенту Криму Володимира Константинова, у Криму вже розпочато «збір літератури для учнів шкіл звільнених територій». Спікер зазначив, що «ми готові провести перепідготовку вчителів, а якщо буде потрібно – сформувати наш десант освітян-добровольців. Ці люди будуть нашими сподвижниками, відновлюватимуть те, що було зруйновано не в будинках і на вулицях, а в душах людей».

Кримський громадський діяч Сергій Акімов, спираючись на кримський досвід, вважає, що херсонським вчителям таким чином прищеплюватимуть ідеологію «русского міра».

Не знаю, чому ще можуть навчити кримські вчителі херсонських колег, хіба що співам гімну РФ та іншим так званим «російським стандартам» «русского міра»

«Не знаю, чому ще можуть навчити кримські вчителі херсонських колег, хіба що співам гімну РФ та іншим так званим «російським стандартам» «русского міра». Чогось нового і прогресивного вони точно не навчать. Я згадую 2014 рік, коли орди таких вчителів і не тільки вчителів кинулися до Криму навчати місцевих жителів, як колись європейці навчали індіанців, але виявилося, що кримчани самі можуть навчити будь-кого і набагато краще, ніж «за російськими стандартами», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії громадський діяч.

Окупаційна влада Херсона планує залучати до місцевих шкіл проросійських педагогів.

«Багато вчителів, які мали позицію росіянина, були з корінням вирвані із системи освіти не лише України, а й Херсонської області зокрема. Ми повертатимемо людей на свої робочі місця», – написав Кирило Стремоусов.

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, перешкодити планам окупаційної влади півдня України може лише звільнення цих територією українською армією.

Україна мусить і зобов'язана українізувати всі свої території

«Окупаційна влада Херсонської області йде кримським шляхом. Щоправда, вони навіть не морочаться з «референдумом». Відразу просять приєднання до Росії. Будують швиденько «ХерНР» та – в «русскій мір». Школа – це дуже важлива ланка для окупантів. Далі буде переписування історії. А люди? Люди, які хочуть у «русскій мір», повинні мати можливість виїхати на батьківщину в будь-якому напрямку. Ось тут і міст знадобиться. Україна мусить і зобов'язана українізувати всі свої території. Цим треба було займатися всі 30 років так званої незалежності. Ось Росія, дивіться, тільки чоботи ступили на чужу землю, одразу слідом везуть вчителів, які навчатимуть наших дітей. У Криму це триває вже вісім років. Висновок один – ворога треба перемогти та знищити. Припинити існування загрози миру в усьому світі», – поділився своєю думкою з Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

Представники окупаційної влади Херсона повідомили про намір включити регіон до складу Росії. Раніше секретар генради «Единой России» Андрій Турчак під час поїздки до міста заявив, що Росія залишиться у ньому «назавжди». При цьому в самому Кремлі стримано коментують такі посили.