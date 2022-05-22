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Військові повідомили про черговий обстріл армією РФ прикордонних районів

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у прикордонній зоні

Російські військові вчергове обстріляли прикордонні райони Чернігівської області, повідомило Оперативне командування «Північ».

«Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 «приходів» з території РФ, ймовірно, з АГС, в район населеного пункту Сеньківка», – йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу і техніки немає, додали військові.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у прикордонній зоні, зокрема у Сумській та Чернігівський областях.

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