Військові повідомили про черговий обстріл армією РФ прикордонних районів

Російські військові вчергове обстріляли прикордонні райони Чернігівської області, повідомило Оперативне командування «Північ».

«Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 «приходів» з території РФ, ймовірно, з АГС, в район населеного пункту Сеньківка», – йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу і техніки немає, додали військові.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у прикордонній зоні, зокрема у Сумській та Чернігівський областях.