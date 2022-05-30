Байден: США не дадуть Україні ракетних систем великої дальності, які можуть досягти Росії

Сполучені Штати Америки не будуть поставляти Україні ракетні системи великої дальності, які можуть досягти території Росії, заявив президент Джо Байден.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена схиляється до надання систем, про необхідність поставки яких неодноразово заявляли представники влади України.

«Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть завдати удару по Росії», – сказав Байден журналістам 30 травня, повертаючись до Вашингтона зі свого дому в Делавері.

За даними CNN і Washington Post від 28 травня, розглядалася можливість надання Україні двох систем – ракетної системи залпового вогню або MLRS і високомобільної артилерійської ракетної системи, відомої як HIMARS.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що рішення Вашингтона не надсилати ракетні системи є «раціональним».

Протягом останніх тижнів високопоставлені українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, закликали США та їхніх союзників надати реактивні системи великої дальності, «завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію».

На думку Києва, ці системи допоможуть Україні перевершити російську важку артилерію за дальністю дії та руйнівною силою, що може багато в чому визначити результат війни.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії. За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але Угруповання об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.