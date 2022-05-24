«Рано думати, що в України є вся потрібна зброя» – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України пришвидшити постачання зброї до України. Про це він заявив у своєму твітері 24 травня.

«Надто рано робити висновок, що в України вже є вся потрібна їй зброя. Російський наступ на Донбасі – це безжальна битва, найбільша на території Європи з часів Другої світової війни. Я закликаю партнерів пришвидшити постачання зброї та боєприпасів», – зазначив він.

За словами голови МЗС, особливо потрібні реактивні системи залпового вогню, далекобійну артилерію та бронетранспортери.

Напередодні президент Володимир Зеленський нагадав, що Україні «необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація».

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Близько 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні в боротьбі з російськими загарбниками, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін 23 травня на пресконференції після зустрічі Контактної групи з оборони України у складі майже чотирьох десятків країн і організацій.