У ВР пропонують при зведенні будівель обов’язковою закладати бомбосховища

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій з обов’язковою наявністю бомбосховищ.

Як повідомила у фейсбуці одна із авторок документа, заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (фракція «Слуга народу»), документ розроблено спільно з Мінрегіоном.

За її словами, війна показала, що в Україні мало надійних укриттів.

«Більше того, значна частина таких укриттів не обладнана евакуаційними виходами, не має доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не говорячи вже про спроможність захистити населення у випадку застосування зброї масового ураження. Наша система цивільного захисту не в змозі повною мірою забезпечити захист людей від ризиків, пов’язаних з бойовими діями, особливо, якщо зважити на відверто варварський характер ведення війни, який практикується Росією», – зазначила Шуляк.

За її словами, також пропонується, що на об’єктах, де постійно або періодично перебувають 50-100 людей, має бути забезпечено доступність маломобільних груп.

Законопроєктом пропонується, що всі придатні для укриття об’єкти мають бути готові до прийому людей в 12-годинний термін.