Ще три країни долучилися до Спільної слідчої групи щодо воєнних злочинів в Україні – Венедіктова

Естонія, Латвія і Словаччина приєдналися до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні – про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 31 травня.

За її словами, слідча група, створена для розслідування воєнних злочинів в Україні, стала найбільшою в історії Євроюсту – європейського агентства, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів Євросоюзу.

Наразі група налічує шість країн. У квітні до неї також приєднався Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

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«Розширення JIT дасть нам нові можливості та ресурси для досягнення нашої головної мети – притягнення до відповідальності всіх причетних до скоєння жахливих воєнних злочинів в Україні. Я вдячна Естонії, Латвії та Словаччині, які услід за відкриттям національних проваджень вирішили стати також частиною цієї великої команди, яка допоможе встановити справедливість», – заявила Венедіктова.

Раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан анонсував відкриття офісу своєї установи в Києві.

2 березня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оголосив про початок розслідування щодо скоєння на території України воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Попри численні свідчення, Росія не визнає відповідальність своїх військових у воєнних злочинах.