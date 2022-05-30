В ОГП повідомили про підозру військовому РФ через утримання в підвалі 350 жителів Чернігівщини, 10 з яких померли

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру одному з російських військовослужбовців, який разом з іншими військовими РФ утримував у нелюдських умовах близько 350 цивільних жителів Чернігівської області, десятеро з яких через це померли, повідомив Офіс генерального прокурора.

Військового підозрюють за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

«За даними слідства, підозрюваний під час окупації села Ягідне Чернігівської області з 3 по 30 березня 2022 року спільно з іншими озброєними військовослужбовцями РФ, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, насильно помістили у підвальне приміщенні школи близько 350 місцевих мешканців, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Перед відправленням людей до підвалу за мінусової температури повітря їх привселюдно роздягали, проводили обшук та огляд», – повідомили у прокуратурі.

«При цьому військовослужбовці збройних сил РФ усвідомлювали, що підвал Ягіднянської школи був непридатний для проживання в ньому людей через відсутність вентиляційних засобів доступу свіжого повітря, штучного або природного освітлення, водопостачання і водовідведення, вбиральні, а також місць для сидіння і відпочинку, засобів приготування їжі. Люди у приміщенні перебували в антисанітарних умовах, що загрожувало їхньому життю і здоров’ю. Через нелюдські умови утримання, заборону залишати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей», – додали в ОГП.

Там уточинили, що досудове розслідування триває.

23 травня український суд засудив російського військового Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство цивільного. Солдата визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Український суд 31 травня оголосить вирок ще двом військовим Росії. Йдеться про водія-зарядника бойової машини «Град» Олександра Бобикіна та навідника Олександра Іванова. Вони обвинувачені в обстрілах цивільної інфраструктури в Харківській області та визнали у суді свою провину.

Раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні зареєстрували близько 20 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками і свідченнями очевидців.