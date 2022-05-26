У Нацполіції прозвітували про злочини і кримінальні справи за час воєнного стану

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що в умовах дії в Україні воєнного стану службу несуть майже 4700 поліцейських нарядів щодня.

«Працівники Нацполіції України продовжують виконувати свої функції і безпосередньо на лінії зіткнення: допомагають людям евакуйовуватися, рятують з-під обстрілів та доставляють місцевим мешканцям гуманітарну допомогу», – повідомив Клименко.

Він прозвітував, що від початку повномасштабного російського вторгнення підрозділи поліції:

Отримали та опрацювали понад 2 млн 100 тисяч повідомлень від громадян.

Розпочали майже 14 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками.

Зареєстрували понад 53 тисячі кримінальних правопорушень.

Розпочали понад 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 осіб вже отримали повідомлення про підозру.

Затримали 779 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

Зафіксували майже 11 тисяч майнових злочинів, з яких більше 10 тисяч – крадіжки. Понад 2300 підозрюваних осіб встановлені.

Зареєстрували понад 11 тисяч автопригод, в яких загинуло 444 особи. Кількість ДТП зменшилася у 3,5 рази.

Заблокували понад 2800 «ворожих інформканалів» із загальною аудиторією більш ніж 23 млн користувачів.

25 квітня у Офісі президента повідомили, що Україна підготувала проєкти нормативно-правової бази і статутних документів для запуску роботи спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії Росії проти України та проводить консультації з державами-партнерами, міжнародними організаціями, щоб визначити оптимальний формат заснування і роботи трибуналу.

19 травня Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.