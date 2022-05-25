В ОП анонсували створення ще одного Офісу прокурора: буде тимчасовим і працюватиме для міжнародного трибуналу

В Україні невдовзі може з'явитися ще один Офіс прокурора: він буде тимчасовий і працюватиме для міжнародного трибуналу, що займатиметься покаранням Росії. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

«Йдеться про прокурора від України (але прошу не плутати це з посадовими особами Офісу генерального прокурора). Цьому тимчасовому Офісу прокурора треба дати мандат для організації роботи слідчих, які будуть отримувати докази і представляти фактично обвинувачення у спеціальному кримінальному трибуналі», – пояснив він.

За словами Смирнова, цей тимчасовий Офіс прокурора має очолити людина, яка є «визнаним фахівцем у галузі міжнародного права» та спеціалізується на воєнних злочинах, злочинах проти людяності, геноциду, агресії.

«Як цей прокурор буде обиратися, хто його буде обирати, на якому конкурсі чи не конкурсі – ми це ще зараз обговорюємо», – додав заступник голови ОП.

25 квітня у Офісі президента повідомили, що Україна вже підготувала проєкти відповідної нормативно-правової бази і статутних документів для якнайшвидшого запуску роботи спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії Росії проти України та проводить консультації з державами-партнерами, міжнародними організаціями, щоб визначити оптимальний формат заснування і роботи трибуналу.

19 травня Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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