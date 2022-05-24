Сукупні збитки від російської агресії сягають близько 1 трильйона доларів – Устенко

Разом із непрямими збитками, економічні втрати України від російського повномасштабного вторгнення становлять близько 1 трильйона доларів, повідомив радник президента Олег Устенко 24 травня.

За його словами, збитки від першого тижня агресії, що почалася 24 лютого, становили близько 100 мільярдів доларів.

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«Після цього вартість знищення зростала, зростала достатньо швидко. Зараз ми говоримо про прямі збитки для наших активів десь на рівні приблизно біля 650 мільярдів доларів. Прямі збитки наших активів. Якщо ви подивитеся цю цифру більш комплексно, можете побачити, що є так звані непрямі збитки, які ми теж отримуємо», – сказав Устенко.

Він пояснив, що йдеться, зокрема, про неотримані інвестиції та втрати внутрішнього валового продукту. Наприклад, цьогоріч Україна, за прогнозами, мала наростити ВВП на 4-4,5%, тобто близько 10 мільярдів доларів.

«По факту ми маємо падіння. Тому з цими непрямими збитками ми можемо говорити, що повна вартість, яка потребує відшкодування, виходить на цифру приблизно біля 1 трильйонів доларів», – уточнив радник президента.

Устенко додав, що першими джерелами відшкодування цих збитків мають бути заморожені активи Центрального банку Російської Федерації на суму близько 350 мільярдів доларів, а також «так звані заарештовані активи російської номенклатури», заарештовані поза межами Росії.

За словами радника президента, під гарантії таких заарештованих активів – близько 150 мільярдів доларів – будуть випущені боргові розписки, які будуть потім розпродані на міжнародному фінансовому ринку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 18 травня звернувся до урядовців країн «Групи семи» із закликом підготувати законодавчу базу для конфіскації активів Росії на користь України.