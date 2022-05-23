Директорка-розпорядниця МВФ не очікує глобальної рецесії

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва не очікує падіння світової економіки.

На щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) 23 травня Георгієва нагадала аудиторії, що МВФ прогнозує зростання світової економіки на 3,6% у 2022 році, що «далеко до глобальної рецесії».

Хоча глобальна рецесія, на її думку, є малоймовірною, «це не означає, що про неї не може бути й мови».

Георгієва зазначила, що глобальна перспектива світової екнономіки «трохи схожа на погоду у Давосі – обрій потемнів».

Директорка-розпорядниця сказала, що це буде «важкий рік». Однією з великих проблем вона назвала зростання цін на продукти харчування, спричинене вторгненням Росії в Україну.

Георгієва також виокремила інші проблеми, зокрема, зростання відсоткових ставок, інфляцію, зміцнення долара, сповільнення зростання в Китаї, кліматичну кризу та коливання криптовалют.