Португалія надасть Україні до 250 млн євро допомоги – Шмигаль

Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро фінансової підтримки – відповідний меморандум підписали 21 травня в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомив голова українського уряду в телеграмі.

«Перший транш у розмірі до 100 мільйонів євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни і дасть можливість скоріше відновитися після нашої перемоги. Дякую Португалії за цю підтримку», – написав Шмигаль.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта 21 травня перебуває в Україні з візитом. Президент України Володимир Зеленський, який мав зустріч із Коштою, заявив, що це – перший візит очільника уряду Португалії в Україну.

Як повідомила пресслужба українського президента, під час зустрічі з Зеленським Кошта, зокрема, підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл і дитячих садків, які були зруйновані внаслідок бойових дій.

Напередодні «Група семи» найбільш промислово розвинених країн погодилися надати Україні 9,5 мільярдів доларів нової економічної допомоги, щоб сприяти Києву у виплаті зарплати державним службовцям і забезпечити можливість роботи уряду на тлі захисту України від масштабного російського вторгнення.