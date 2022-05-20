G7 надасть 9,5 млрд доларів на підтримку економіки України

«Група семи» найбільш промислово розвинених країн погодилися надати Україні 9,5 мільярдів доларів нової економічної допомоги, щоб сприяти Києву у виплаті зарплати державним службовцям і забезпечити можливість роботи уряду на тлі захисту України від масштабного російського вторгнення.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив журналістам 20 травня, що з виділеннями цих 9,5 мільярдів доларів, обіцяних під час зустрічі міністрів фінансів G7 і керівників центральних банків у Німеччині, підтримка Україні цього року становитиме 19,8 мільярда доларів.

«Ми погодилися, що фінансова ситуація в Україні не повинна впливати на здатність України успішно захищатися, – сказав Лінднер. – Ми повинні зробити все можливе, щоб припинити цю війну».

Нові кошти включають 7,5 мільярда доларів у грантах від Сполучених Штатів Америки й один мільярд доларів грантів від Німеччини. Ще мільярд доларів нададуть інші країни G7 у вигляді гарантій і позик, повідомили в міністерстві фінансів Німеччини.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну протягом усієї цієї війни та за її межами і готові зробити більше, якщо буде потрібно», – заявили міністри G7 у комюніке наприкінці дводенної зустрічі в Кенігсвінтері, містечку біля Бонна.

Масштабне вторгнення Росії торкнулося майже всіх тем, які висвітлювали під час зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США.

Міністр фінансів США Джанет Єллен та інші лідери раніше говорили про необхідність надання союзниками достатньої допомоги, щоб допомогти Україні «пройти через» російське вторгнення.

Згідно з останніми прогнозами Міжнародного валютного фонду, економіка України в цьому та наступному році скоротиться на 35 відсотків.

Київ, який оцінює свій дефіцит бюджету в 5 мільярдів доларів на місяць, звернувся до Заходу по фінансову допомогу для свого уряду та військових зусиль у протистоянні російській агресії.

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