Зеленський обговорив із Джонсоном вивезення українських військових з «Азовсталь»

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном – про це він розповів у вечірньому зведенні 19 травня.

За словами голови держави, протягом дня він розмовляв із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, якій подякував за ініціативу надання Україні до 9 мільярдів євро допомоги до кінця 2022 року.

«Також говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про економічні питання, зокрема про експорт нашої агропродукції та імпорт пального. А також про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з «Азовсталі» наших героїв. Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових», – сказав Зеленський.

Він також згадав про схвалення пакету підтримки України на 40 мільярдів доларів у Сенаті Сполучених Штатів. Зеленський нагадав, що щомісячний бюджетний дефіцит наразі становить 5 мільярдів доларів, відтак Україні потрібна фінансова підтримка, щоб «вистояти у війні за свободу».

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«І це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України. І тому ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави», – заявив президент.

Раніше 19 травня заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар повідомив, що командування полку залишається на заводі «Азовсталь» у Маріуполі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових. За її словами, звідти до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку.

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Перед цим ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування».

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.