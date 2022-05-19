Червоний Хрест заявляє про реєстрацію військовополонених з «Азовсталі»

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що почав реєстрацію сотень військовополонених, які залишають завод «Азовсталь» в українському портовому місті Маріуполь.



«Протягом останніх 2 днів ми зареєстрували сотні військовополонених, які залишають завод «Азовсталь» у Маріуполі. Реєстрація військовополонених є важливою частиною нашої роботи. Дуже важливо, щоб з ними поводилися гуманно та гідно», – повідомляє МКЧХ у твіттері 19 травня.

Міністерство оборони Росії стверджує, що майже 1000 українських бійців на заводі «здалися» станом на 18 травня, в той час як тривають переговори щодо долі ще сотень, які, як вважають, все ще перебувають на «Азовсталі».

Українська сторона цих заяв Москви наразі не коментувала.

У заяві МКЧХ йдеться, що процес реєстрації, який триває, передбачає документування особистих даних, таких як ім'я, дата народження та інформація про найближчих родичів.

Це «дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був схоплений, і допомагати їм підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями», – йдеться в заяві.



У ній додають, що, згідно з Женевськими конвенціями, МКЧХ має право опитувати військовополонених «без свідків» і що побачення з ними не повинні бути «неправомірно обмежені».

Президент України Володимир Зеленський 18 травня наголосив, що евакуаційна операція із заводу «Азовсталь» Маріуполі триває.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових. За її словами, звідти до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку.

Перед цим ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування».

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.