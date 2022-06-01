Бої за Сєвєродонецьк, ракетний удар по Сумщині: як розвиватиметься ситуація?

Українська армія поступово відходить із Сєвєродонецька?

Російська армія наразі контролює 70% території Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Триває руйнування інфраструктури та об’єктів промисловості, зазначив Гайдай. За його словами, гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити. Про те, що російська армія напередодні вела штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, повідомив сьогодні Генштаб ЗСУ. Військові зазначили, що військові РФ «окремими підрозділами» досягли успіху і закріплюється у центрі міста.

Американський Інститут вивчення війни у своєму щоденному аналізі війни в Україні пише, що українська армія поступово відходить із міста. Експерти кажуть, що українські сили ведуть бої у місті, ситуація стане зрозумілою у найближчі години.

Про це у програмі Свобода Live:

Обстріл Сумщини

Близько першої години дня російські війська здійснили ракетний удар з літака по території Шалигінської громади Шосткинського району Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА. Дані щодо руйнувань та жертв наразі уточнюються.

Контрнаступ на Херсонщині можливий?

Концентрація Москви на захопленні Сєвєродонецька та загалом Донбасу створює вразливі місця для Росії у важливій Херсонській області, де триває контрнаступ українських сил. Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни.

Зазначається, що Херсонська область є критично важливою територією, бо це єдина область України, де російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра. Якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсонській області, коли бойові дії припиняться, вона матиме дуже сильну позицію, з якої можна буде розпочати вторгнення в майбутньому. Але коли Україна звільнить Херсонщину, вона буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутнього нападу Росії.

Про це дивіться у програмі Свобода Live.