Війська РФ продовжують вивозити зерно з Херсонщини, деякі аграрії пішли на співпрацю – ОВА

Російські війська продовжують вивозити зерно з Херсонщини, деякі аграрії пішли на співпрацю з окупантами, заявляє голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

«Те, що можна констатувати, – росіяни вивозять з Херсонщини продукти та зерно. Пробки на дорозі до Криму вже кілометрові. Це не тільки ті продукти, які окупанти відбирають, але й ті, які вже йдуть у рамках співпраці окремих наших виробників з окупаційною владою. Тобто окремі громадяни налагодили вже торгівлю з росіянами. Це десятки тисяч тонн зернових і овочів», – сказав він у ході брифінгу.

За його словами, наразі у Херсонській області є три типи фермерів. Перший – аграрії, які не саджають нічого в цьому році, другий – фермери продовжують саджати в районах, де не ведуться бойові дії. І третій – ті, які співпрацюють з окупантом, зокрема купують в тимчасово анексованому Криму паливо та добрива, продають там свою продукцію.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня.

Країни Заходу неодноразово попереджали про ймовірну продовольчу кризу та голод у низці країн через війну Росії проти України. У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12 відсотків. Це стало рекордом із 1990 року. Про можливу харчову кризу застерігала також і українська влада.

18 травня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію дозволити безпечний експорт збіжжя через українські порти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.