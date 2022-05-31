Держспецзвʼязку: відновити звʼязок на Херсонщині найближчим часом не вдасться

У Держспецзвʼязку констатують, що найближчим часом відновити звʼязок в Херсонській області не вдасться, а його відключення повʼязують з безпорадністю окупантів.



«Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від’єднання кабелів тощо. На жаль, найближчим часом відновити звʼязок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових», – йдеться у повідомленні.

У Держспецзвʼязку звертають увагу, що натомість з’явилися повідомлення про трансляцію через гучномовці російської брехливої пропаганди.

«Агресор, мабуть, і досі думає, що без альтернативних джерел інформації українці почнуть вірити ворожій пропаганді. Дарма, адже Херсон – це Україна. Такі дії окупантів з російської федерації можуть бути пов’язані з безпорадністю російської армії, яка зазнає втрат і не може стримати контратакувальних дій українських військових. Вони бояться, що повідомлення про успіхи української армії посилить спротив та активізує роботу партизанів на Херсонщині», – наголошують у відомстві.

Але у Держспецзвʼязку не виключають в подальшому спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами.



30 травня на Херсонщині зник зв'язок. Жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.



Це вже не перша спроба позбавити жителів Херсонщини мобільного зв'язку. Держспецзв’язку повідомила 1 травня, що в Херсонській та частині Запорізької областей зник мобільний зв’язок та інтернет. Проте за кілька днів зв’язок вдалося відновити.