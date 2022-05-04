ЗСУ відтіснили російські війська, дозволивши відновити зв’язок у Херсоні – голова Держспецзв’язку

Фахівці операторів та Державної служби спеціального зв’язку змогли відновити мобільний зв’язок у Херсоні, повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. Про це він розповів журналістам 4 травня.

«На сьогоднішній день всі мобільні оператори, мобільний зв’язок, який працює в Херсоні та області, поданий із України і транслюється українськими каналами. При цьому є факти, коли місцеві провайдери починають співпрацювати з окупантами і перетерміновують трафік саме на Крим. Це є порушенням міжнародного законодавства і ми будемо вживати всіх заходів для припинення цієї діяльності Російської Федерації», – розповів він.

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Щиголь уточнив, що постачання фіксованого зв’язку відновили кілька годин тому.

«Було перебито волоконно-оптичну мережу між Херсоном і Миколаєвом, близько 20 кілометрів від міста Миколаїв, постійно там велися обстріли. Завдяки роботі Збройних сил, артилерії було посунуто ворога та надано можливість нашим фахівцям і фахівцям провайдера відновити інформаційне постачання Херсону», – сказав голова служби.

Він додав, що Україна звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій проти Росії за спрямування трафіку з Херсонщини на окуповану територію.

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Держспецзв’язку повідомила 1 травня, що в Херсонській та частині Запорізької областей зник мобільний зв’язок та інтернет.

2 травня агенція Reuters із посиланням на лондонську компанію NetBlocks, яка займається моніторингом збоїв у роботі інтернету, повідомила, що Росія перенаправляє інтернет-трафік на окупованій території Херсонської області на свою інфраструктуру.