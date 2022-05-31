Комунальний колапс. Окупована частина Херсонщини ризикує перетворитися на «суцільне сміттєзвалище»?

Як працюють і кому підпорядковуються комунальні підприємства на окупованій частині півдня України? Що російські окупаційні сили вимагають від керівників цих підприємств? Чи сплачують жителі окупованої частини регіону рахунки за комунальні послуги, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Багатоквартирні будинки Херсону, жителі яких створили ОСББ, опинилися на межі виживання, розповів «Суспільному» представник ГО «Асоціація будинків Херсона» та голова ОСББ «Говардський» Євген Трощак. За його словами, будинки зараз перебувають у непростому стані через те, що платити за послуги може дуже мало людей. Трощак також повідомив, що платежів суттєво поменшало, тому що багато людей виїхало, є ті, хто втратив заробіток.

За його словами, будинки зараз перебувають у непростому стані через те, що платити за послуги може дуже мало людей. Трощак також повідомив, що платежів суттєво поменшало, тому що багато людей виїхало, є ті, хто втратив заробіток. Заступниця міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська розповіла журналістам про те, як буде нарахована оплата за комунальні послуги за час окупації та відсутності людей у помешканні. За її словами, всі споживачі, якщо вони були відсутні вдома понад 30 днів, повинні звернутися до надавачів послуг, щоб їм не здійснювали нарахування. Це не стосується помешкань, які обладнані лічильниками, ці показники треба подавати, а саме – повторювати ті, які були раніше. Це не буде поширюватися на послугу управління багатоквартирним будинком і не стосуватиметься послуги постачання тепла, каже Хоцянівська.

розповіла журналістам про те, як буде нарахована оплата за комунальні послуги за час окупації та відсутності людей у помешканні. За її словами, всі споживачі, якщо вони були відсутні вдома понад 30 днів, повинні звернутися до надавачів послуг, щоб їм не здійснювали нарахування. Це не стосується помешкань, які обладнані лічильниками, ці показники треба подавати, а саме – повторювати ті, які були раніше. Це не буде поширюватися на послугу управління багатоквартирним будинком і не стосуватиметься послуги постачання тепла, каже Хоцянівська. Тим часом у Мелітополі російські окупаційні сили відкривають нові «рахунки» для комунальних підприємств. Про це 5 травня на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він закликав не сплачувати кошти за комунальні послуги на нові російські «рахунки». За словами Федорова, російські окупанти призначили і власного ставленика на посаду «керівника» комунального підприємства «Водоканал».

Він закликав не сплачувати кошти за комунальні послуги на нові російські «рахунки». За словами Федорова, російські окупанти призначили і власного ставленика на посаду «керівника» комунального підприємства «Водоканал». Пізніше, 18 травня, видання «РІА-Мелітополь» повідомило, що у місті з жителів збирають готівкові гроші нібито «на оплату комунальних послуг». У публікації сказано, що «платити готівкою за комунальні послуги містяни бояться – це може призвести до того, що платежі не будуть враховані і споживачі залишаться з комунальними боргами».

У Херсоні російські окупаційні сили заявляють, що з травня «можуть знизити тарифи на житлово-комунальні послуги». Про це, зокрема, говорив призначений російськими військовими «керувати» окупованим містом Олександр Кобець, повідомляє місцеве видання «Мост». За інформацією видання, за квітень жителі отримали платіжки за актуальними в Україні тарифами. Кобець заявив, що знизити тарифи буцімто допоможе «компенсація» «з урахуванням того, що основні енергоносії компенсуватимуться коштом компаній «Російські мережі» та Газпрому». У виданні наголошують, що «Російські мережі» та «Газпром» не мають стосунку до постачання послуг на нині окупованій частині Херсонщини. І електроенергію, і газ Херсон отримує українські. Як відомо, газ для населення Україна використовує власного видобутку.

«Ситуація з оплатою комуналки критична»

Голова одного з ОСББ Херсону Віктор Тоцький розповів «Новинам Приазовʼя», що в його будинку більшість жителів сплачують рахунки за комунальні послуги, і це дозволяє готуватися до наступного опалювального сезону.

Він закликав херсонців сплачувати за комунальні послуги навіть у випадку виїзду з міста, адже, за словами голови ОСББ, «працівники комунальної сфери намагаються доглядати за будинками та прибудинковими територіями».

У людей дуже скрутне становище, коштів мало, але у нас і до цього були величезні борги

«Я розумію, що у людей дуже скрутне становище, коштів мало, але у нас і до цього були величезні борги. Я дуже прошу, люди, навіть якщо ви виїхали, завдяки вам ми косимо траву, ми прибираємо всередині та навколо наших будинків – одним словом, ми підтримуємо життя. Тому, навіть якщо ви виїхали, 100-200 гривень, будь ласка, кожного місяця сплачуйте», – звернувся він.

Віктор Тоцький розповів, що в роботі комунальної сфери в Херсоні з’явилися зміни, частину поточних питань керівник ОСББ не розуміє, з ким вирішувати.

«Деякі перевізники, які вивозять сміття, просять, щоб хоча б половину (оплати – ред.) давали готівкою. Вони якось там закуповують паливно-мастильні матеріали, тому для них це важливо. Ми намагаємося йти на зустріч», – навів приклад він, а також додав, що «місцеві жителі відчули погіршення» у тому, що наразі немає внутрішньодворового освітлення.

«Я не знаю, чи буде зрештою вирішене питання з освітленням. До цього часу воно ще не вирішене, і хто його має вирішувати – невідомо, до кого звертатися, щоб у нас нарешті було світло. Є складнощі, ми не розуміємо з ким комунікувати в таких питаннях, чи є у нас взагалі органи місцевого самоврядування», – зауважив він.

Віктор Тоцький зазначив, що в частині ОСББ Херсону «ситуація з оплатою внесків є критичною, і це загрожує місту накопиченням сміття».

«Якщо не буде коштів – місто просто перетвориться на суцільне сміттєзвалище. Це не проблема, ми об’єднаємося та поприбираємо. Аби в нас лишились стіни та живі люди, які повернуться в український Херсон», – підсумував Тоцький.

«Окупанти не контролюють комунальну сферу»

Володимир Молчанов, який є політологом з окупованого нині Херсону, розповів «Новинам Приазовʼя», що російські «окупаційні сили наразі не контролюють комунальну сферу міста».

Комунальні підприємства працюють в законному полі, займаються в тому числі доброустроєм. Це іноді вигідно окупантам

«Всі комунальні підприємства працюють в законному полі, займаються в тому числі доброустроєм. Це іноді вигідно окупантам, але ж фінансуються ці підприємства з міського бюджету, яким опікується законний мер», – сказав він.

«Є проблеми, бо херсонський бюджет перестав значною мірою наповнюватися, дотації на ці напрямки (комунальні – ред.) не виділяються», – додав політолог.

Також Володимир Молчанов зауважив, що російські окупаційні сили, не маючи стосунку до фінансування комунальної сфери, користуються ресурсами українських підприємств: «Позиція законної влади, що доброустрій понад усе, викликає певні сумніви. Тому що окупанти потім роблять свої картинки про те, як процвітає Херсон під їхньою окупацією. Ще не вистачає фонтани пустити, а така ідея була».

Політолог підкреслив: «не маючи контролю над фінансово-господарською діяльністю підприємств, окупанти мають можливість споживати ресурси та не сплачувати за них».

Олешки: «З кожним днем грошей все менше й менше»

Голова Олешківської міської об’єднаної територіальної на Херсонщині громади Євген Рищук розповів, що жителі міста мають дедалі менше можливостей сплачувати рахунки за комунальні послуги.

Ніхто людей не відключить від електроенергії та водопостачання

«Я з самого початку війни надавав інформацію, що якщо є можливості сплачувати комунальні послуги, то сплачуйте, якщо ні – нічого тут не вдіяти. Водночас ми розуміємо, що ніхто людей не відключить від електроенергії та водопостачання. Люди спочатку платили, дуже немало платили. Але з кожним днем грошей все менше і менше», – сказав Рищук.

Євген Рищук зазначив, що комунальні підприємства в Олешках працювали, поки вдавалося це робити в українському законодавчому полі. Але на ситуацію вплинуло те, що в місті з’явився призначений російськими військовими так званий «керівник» Георгій Журавко.

«Очільники комунальних підприємств не хочуть іти на співпрацю зі ставлеником окупантів», – стверджує Рищук.

«У зв’язку з тим, що там призначений так званий гауляйтер, немає можливості вже виконувати свої обов’язки директорам комунальних підприємств нормально, то з 1-го червня з ними будуть розірвані трудові відносини, а вони повинні будуть розірвати трудові відносини з працівниками комунальних підприємств, тому що немає можливості виконувати свої обов’язки», – додав він.

За його словами, росіяни змушуватимуть «перереєструвати» комунальні підприємства як російські, відкрити відповідні рахунки, але «місцеві на це не підуть».

Немає води, значить питання треба буде ставити, скажімо так, гауляйтеру

«Всі розуміють, що перемога буде за нами», – підкреслив Рищук.

Міський голова Олешок також зазначив, що подальшій роботі комунальних підприємств заважає як законодавчий аспект стосовно колабораціонізму, так і питання щодо фінансування цих підприємств: «Наша законодавча база не дозволяє далі працювати. Немає води, значить питання треба буде ставити, скажімо так, гауляйтеру. Його не було, я працював, я міг керувати містом телефоном, але далі вже не буде так».

Він також наголосив, що «зарплатний фонд майже вичерпано».

Скадовськ у «скрутному становищі»

Голова Скадовської міської об’єднаної територіальної громади Олександр Яковлєв розповів, що комунальні підприємства у місті продовжують працювати, але «деякі перебувають у скрутному становищі». Зокрема, йдеться про компанії, які опікуються вивезенням сміття.

«Місцеві комунальні підприємства працюють, забезпечується подача води в цілодобовому режимі. Люди сплачують за воду. Зрозуміло, що ста відсотків і в мирний час не було, зараз цей відсоток сплати менший. Сміття також вивозиться, але не всі люди сплачують, тому підприємство має сьогодні скрутне становище», – сказав Яковлєв.

За словами мера Скадовська, російські окупаційні сили тиснуть на працівників комунальної сфери, але поки їм вдається уникати співпраці.

Вони виставили терміни, за який підприємство має пройти перереєстрацію

«Звісно, тиск є. Вони (окупанти – ред.) виставили терміни, за який підприємство має пройти «перереєстрацію». Зараз все працює в українському правовому полі, тобто за гривні і з українськими рахунками. Вони (скадовські комунальники – ред.) сьогодні працюють для потреб містян, вони відмовляються співпрацювати з окупантами», – підкреслив він.

Бердянськ: робота у невизначеному юридичному полі

Політолог із Бердянська Запорізької області Іван Харченко розповів «Новинам Приазовʼя», що російські окупаційні сили намагаються створювати в місті свої комунальні підприємства з новими «рахунками». За словами політолога, Росія прагне вжити всіх заходів, аби перевести розрахунки з гривень у рублі.

Окупанти ставлять інше керівництво, створюють нові підприємства, які працюють за вказівками окупаційної влади

«Комунальні господарства, які і інші заклади, мають на сьогодні дуальну систему. Тобто через військові адміністрації та органи місцевого самоврядування, які виїхали з окупованих територій, проводиться фінансування в рамках бюджетних коштів, які були закладені для комунальних підприємств для певної роботи. З іншого боку, окупанти ставлять інше керівництво, створюють нові підприємства, які працюють за вказівками окупаційної влади», – пояснив Харченко.

«Росія вживає всіх заходів, щоб перейти на нові картки, на нові рахунки, активно каже, що певний період буде рубль і гривня, а потім залишиться лише рубль. Це фактично призведе до того, що оплата буде саме така», – вважає експерт.

За словами Харченка, українські комунальні підприємства продовжують забезпечувати Бердянськ водою і електроенергією.

«З метою запобігання гуманітарній катастрофі вони (комунальні підприємства – ред.) працюють в складному режимі, юридичне поле їхнє не визначене. Наприклад, як водоканал обласний постачає до Бердянська воду, доочистку роблять у Бердянську», – сказав Харченко.

«Ми розуміємо, що там є наші жителі, але це проблема оплати для Запорізького водоканалу, по-перше. По-друге, те ж саме повністю з електроенергією. Газ поки що відсутній, але оскільки бердянське приватне підприємство не закрилося, очевидно, воно має сподівання, що на зиму, до опалювального сезону або повернеться Україна і все стабілізується, або газ таки буде. Бо в Бердянську існують такі наративи, що газу не буде найближчим часом, і це буде фіаско», – поділився він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження викладених свідчень чи незалежно їх перевірити.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.