Неякісна вода, проблеми з отриманням пенсій, російські товари та ціни в рублях. Як продовжує жити окупований армією Росії Бердянськ, проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповіли місцеві жителі, які не називають своїх імен з міркувань безпеки.

Небезпека у воді

Щороку працівники бердянської санітарної служби досліджували морську воду на наявність небезпечних мікроорганізмів. Але цього літа на окупованому курорті жодних проб не брали. Зважаючи на події в Маріуполі, що також розташований на Азовському узбережжі, місцеві бояться гуманітарної катастрофи з приходом літа.

«Там (в Маріуполі – ред.) на вулицях трупи лежать, все у землю йде, а з дощем ще й у море. Хтозна-що течією може до нас принести, які нечистоти можуть опинитися навіть у підземних водах, у водогоні. Це ж небезпечно», – поділився думками бердянець.

Він каже, що переважна більшість жителів Бердянська навіть не планують цього літа занурюватися в море.

Щодо якості водопровідної води, то вона наразі «дійсно сумнівна». За інформацією керівництва Запорізького облводоканалу, окупаційна влада не дає можливості доставити хімічні реагенти на станцію, яка розташована в Якимівці, для доочищення води.

Тепер, не те що готувати – навіть вмиватися нею страшно. Ми як зуби почистимо, то рот полощемо кип’яченою

«У нас завжди вода була не дуже добра. І речі після неї не такі м’які, як скажімо, після чисто дніпровської, і волосся сухе. Але ми звикли. Не пили її, звісно, але крупи, макарони на водопровідній воді варили. А тепер, не те що готувати – навіть вмиватися нею страшно. Ми як зуби почистимо, то рот полощемо кип’яченою і готуємо тепер лише на покупній питній воді», – розповіла жителька Бердянська.

Вона також зазаначила, що в місті загострюється ситуація з комарами, які буквально «загризають». З нашестям комах у цьому році також боротися нема кому.

Окупанти «бʼються» з м’яким знаком

У квітні окупаційні сили зняли «Ь» зі стели «Ласкаво просимо! Бердянськ» при в’їзді до міста. В травні призначена окупантами «влада» вирішила продовжити роботу в цьому напрямку. Наступними від русифікації постраждали фотозона «Я люблю Бердянськ» та символ міста – альтанка, з яких наприкінці місяця також демонтували «Ь».

Вони думають, що це щось означає? Ми сприймаємо це, як вандалізм, якусь шкоду

«Це ж смішно! Вони думають, що це щось означає? Ми сприймаємо це, як вандалізм, якусь шкоду. Визволили вони – від роботи, від газу, від доступних ліків, а тепер ще від м’якого знаку. Слів не вистачає. Нічого, ми все повернемо!» – прокоментувала такі зміни в місті ще одна жителька.

Вона нагадала, що після того, як окупанти зняли «Ь» зі стели на в’їзді в місто, невідомі написали його фарбою, та додали, що «Бердянськ – місто України».

Російські товари за рублі

За інформацією місцевих жителів, у бердянських магазинах «є майже всі необхідні товари». На відміну від ситуації в березні та на початку квітня, «гострого дефіциту продуктів не спостерігається». А ось з ліками й засобами особистої гігієни все значно складніше.

З’явилися якість російські ліки, але ціни високі, і ми не знаємо, що воно таке

«Елементарного «Корвалменту» в аптеках немає – це український препарат, а пенсіонери лише його і вживають. З’явилися якісь російські ліки, але ціни високі, і ми не знаємо, що воно таке. Багато, дуже багато препаратів не можемо знайти, доводиться замовляти в Запоріжжі через волонтерів, перевізників. Чекати місяць-два, бо не пускають до міста, і все одно дорожче виходить, бо за поставку зверху беруть», – пояснив бердянець.

Так само люди скаржаться на високі ціни на деякі продукти і відсутність асортименту побутових засобів.

Проте пальне дешевше, ніж всюди. Але ж без роботи та грошей заправлятися все одно немає сенсу

«Я не знаю, які ціни на підконтрольній території. У нас рис, гречка по 80 гривень, макарони – по 60 грн, туалетний папір найдешевший – якийсь там «Крим» – 18 гривень. Засоби жіночої гігієни без особливого асортименту – ціни від 80 гривень починаються за пачку 10 штук. Проте пальне дешевше, ніж всюди. Але ж без роботи та грошей заправлятися все одно немає сенсу», – розповіла місцева дівчина.

Крім цін, бердянці скаржаться на якість товарів, які до міста постачають з Росії.

«Шоколад український смачніше, напої у них ніякі, жіночі засоби, дружина сказала, що теж неякісні. Складається враження, що вони або для нас окремо «клепають» якийсь третій сорт, або просто відправляють те, що росіяни не купують, найдешевше. Але тут воно ніяке не бюджетне», – поділився бердянець.

«Пенсіонерів загнали в бідність»

Русифікація торкнулася не лише архітектури. В магазинах Бердянська почали з’являтися цінники в російській валюті паралельно з гривнею. Призначений військовими РФ так званий «мер» Сауленко під час одного з брифінгів оголосив про початок видачі пенсій у рублях.

«Пенсіонерів настільки загнали в бідність, тим, що пенсії пошта не розносить, тим, що з картки не можна зняти готівку, що вони вимушені йти на уклін до окупантів. З палицями, старенькі, вони приходять ні світ ні зоря до Пенсійного фонду, записуються в чергу, щоб потім взяти там якийсь папірець, по якому в банку зможуть отримати ці десять тисяч рублів. І це, начебто, один раз виплата буде, тобто навіть не щомісяця, як повноцінна пенсія», – розповіла місцева жителька.

Вона каже, що з виплатами пенсій в місті дійсно є проблеми. У тих, хто отримував гроші на картку, з’явилася проблема зі зняттям готівки, адже черга до відділень банку – місяць наперед. Є й інший варіант – отримати гроші через приватних осіб, але в такому випадку плата за послугу складає 10-15% від суми. Ті, хто отримував пенсію на пошті, ризикують залишитися взагалі без грошей.

«В травні придумали нараховувати пенсію родичам на картку прямо у поштовому відділенні, треба було лише надати документи свої та пенсіонера. І знаєте, що нам сказали на пошті? Що звітності за квітень у них немає! Тобто пенсії за минулий місяць просто десь зникли, ми їх не отримали і не побачимо напевно. А що буде в червні, взагалі невідомо, чи буде працювати пошта і надалі?» – поділилася одна з пенсіонерок.

Пенсіонерам радять оформлювати банківські картки, про це повідомили на одному з бердянських телеграм-каналів. І якщо з пенсіями більш-менш зрозуміло, то з виплатою субсидій ситуація складніше. Бердянці скаржаться, що гроші нарахували на рахунки банку, який в місті вже не працює.

«Раніше ми як субсидію отримували? Разом з пенсією на руки. А тепер приходить якесь повідомлення, що начебто на окремому рахунку пільга. І ніхто не подумав про те, що в нашому окупованому місті «Ощадбанк» не працює, він зачинився. Картки їхньої немає, відділення немає, а гроші десь там є. І як їх отримати, хто б сказав?!» – поскаржилася пенсіонерка.

Бердянськ на зв’язку?

В місті постійно зникає мобільний зв’язок та інтернет. Люди не можуть зв’язатися з рідними та переглянути новини протягом кількох днів, іноді тижнів.

У Бердянську вже тривалий час не працює оператор мобільного зв’язку «Водафон» – його абоненти користуються роумінгом «Київстару». Все частіше місцеві абоненти знаходять лінії невідомих операторів.

За словами жителів, у травні окупаційна влада оголосила про продаж російських сім-карток. Ціна стартового пакета – 240 гривень, місячний тариф – 150 гривень. Головна умова для придбання картки – наявність паспорта.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження викладених свідчень чи незалежно їх перевірити.

Бердянськ перебуває в окупації з 27 лютого.

Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Містяни скаржаться на високі ціни, довгі черги біля банкоматів.

21 березня українські правоохоронці отримали інформацію про те, що у інтернет-мережі опубліковане відео з особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович. Чоловік повідомляв, що «бере на себе повноваження» з управління містом через начебто «повне самоусунення чинної влади і небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією». Самопроголошеному «меру» висунули підозру у колабораціонізмі, повідомили в Офісі генпрокурора України.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.