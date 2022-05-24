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Приазов’я

Не сезон. Безлюдні пляжі та море окупованого Бердянська (фотогалерея)

Цього року Бердянськ майже безлюдний. Гомінлива молодь не фотографується на фоні порту, бо небезпечно. Загартовані бердянці не засмагають на пляжах, а в морі майже немає човнів рибалок, бо хтозна-що може трапитись. У центрі міста, завжди заповненому людьми, майже ніхто не гуляє. Люди не проводжають і не зустрічають сонце, бо на заваді комендантська година. Окупація. Але у природи своє життя. Місто квітне, сонце прогріває золотий пісок, а прозорі морські хвилі наче шепчуть, що готові знести біль кожного, хто прийде їх послухати.

Прозора вода весняного моря
1 Прозора вода весняного моря
Рибацький човен на пляжі
2 Рибацький човен на пляжі
Природа квітне, незважаючи ні на що
3 Природа квітне, незважаючи ні на що
Ці парасольки мали прикрасити пляж&nbsp;
4 Ці парасольки мали прикрасити пляж 
Узбережжя без відпочивальників не менш прекрасне
5 Узбережжя без відпочивальників не менш прекрасне
За будинками видніється бердянський верхній маяк
6 За будинками видніється бердянський верхній маяк
У травні на пляжі зазвичай вже засмагають відпочивальники
7 У травні на пляжі зазвичай вже засмагають відпочивальники
Бердянський порт
8 Бердянський порт
На пляжі за парканом незвично безлюдно&nbsp;
9 На пляжі за парканом незвично безлюдно 
Рибалки в Бердянську іноді все ж виходять в море
10 Рибалки в Бердянську іноді все ж виходять в море
Морські хвилі розбиваються об залишки старих бетонних конструкцій
11 Морські хвилі розбиваються об залишки старих бетонних конструкцій
Безлюдний травневий пляж та порт на горизонті
12 Безлюдний травневий пляж та порт на горизонті

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