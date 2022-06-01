На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години – ОВА

На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години, сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Правоохоронні органи ретельніше слідкуватимуть, щоб на вулицях люди не були без спеціальних перепусток. Це пов'язано з вашою безпекою. В області діють диверсійні групи і загрози провокацій нікуди не зникли», – сказав він у своєму відеозверненні.

Олексій Кулеба також закликав не забувати про світломаскувальний режим та не ігнорувати повітряну тривогу.

У Київській області діє комендантська година з 23:00 до 5:00.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ.