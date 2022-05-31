На Київщині розчистили понад 500 км вулиць і доріг – «Укравтодор»

Дорожні служби наразі розчистили 506 кілометрів комунальних вулиць і доріг державного значення у Київській області, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг «Укравтодор».

«Дорожники розчищають розміновані вулиці Бучі, Ірпеня, Макарова, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Гостомеля та с. Озера від згорілої техніки, бруду та повалених дерев. Аби забезпечити належний проїзд, проводиться ліквідація ямковості, поновлення розмітки та знаків. 264 км розчищено, але роботи в цих населених пунктах не припиняємо, зокрема вивозимо тонни будівельного сміття», – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що очищено 242 км доріг міжнародного, регіонального і територіального значення.

Крім того, у Київській області забезпечено проїзд 19 тимчасовими переправами для транспортного сполучення населених пунктів регіону зі столицею, що постраждали від російської агресії, додали в «Укравтодорі».

28 травня «Укравтодор» у повідомив про відновлення сполучення по Житомирській трасі для вантажного транспорту.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Станом на середину травня в області розмінували усі дороги та відновили електропостачання у її деокупованих районах.