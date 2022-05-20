На Київщині повністю розміновані дороги – Офіс президента

Станом на 20 травня в деокупованих територіях Київщини повністю розміновані усі дороги. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Є гарні новини з Київщини – повністю завершене розмінування Київської обалсті», – повідомив він.

Окрім того, за його словами, нині газопостачання є у 65% звільнених від російської армії населених пунктах України, а електроенергією заживлено майже 85% з них.

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Також відновлене автосполучення в 702 населених пунктах.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільні об’єкти в України.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ.