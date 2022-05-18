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На Київщині через війну зруйновані понад 4500 житлових будинків – голова ОВА

Український рятувальник на місці розбору зруйнованого російськими військовими житлового будинку в Бородянці на Київщині, 8 квітня 2022 року

У Київській області внаслідок бойових дій зруйновано понад 4500 приватних і багатоповерхових житлових будинків, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Унаслідок бойових дій в області зруйновано понад 4500 приватних та багатоповерхових житлових будинків. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах», – написав Павлюк у телеграмі.

Він зазначив, що моніторингові групи продовжують роботу з фіксування руйнувань.

За даними міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на 2 квітня внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тисячі житлових будинків.

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