На Київщині через війну зруйновані понад 4500 житлових будинків – голова ОВА

У Київській області внаслідок бойових дій зруйновано понад 4500 приватних і багатоповерхових житлових будинків, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Унаслідок бойових дій в області зруйновано понад 4500 приватних та багатоповерхових житлових будинків. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах», – написав Павлюк у телеграмі.

Він зазначив, що моніторингові групи продовжують роботу з фіксування руйнувань.

За даними міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на 2 квітня внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тисячі житлових будинків.