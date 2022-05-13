У Бородянці, Київська область, відкриють модульне тимчасове містечко для жителів, які втратили житло через російську агресію, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк 13 травня.

За повідомленням, містечко складатиметься з чотирьох комплексів. Конструкції для них надав польський уряд.

«До кожного з них входять 22 модуля для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення. Наразі йдуть роботи зі збору модулів. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня заплановане встановлення всіх чотирьох комплексів», – заявляє пресслужба обласної влади.

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У ОВА називають ключовим завданням забезпеченням людей тимчасовим житлом. Аналогічні проєкти планують також реалізувати і в інших постраждалих населених пунктах.

Раніше 13 травня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував будівництво двох житлових комплексів та іншого житла на постраждалих від російської окупації територіях Київщини.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Військові РФ після відступу залишили по собі масштабні руйнування та були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.