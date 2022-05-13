В ОП анонсували будівництво двох великих ЖК у Ірпені та Бородянці

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував спородження двох житлових комплексів та іншого житла на постраждалих від російської окупації територіях Київщини.

Зокрема, у найближчих планах:

зведення в Ірпені та Бородянці двох житлових комплексів із соціальною інфраструктурою для тих, хто втратив домівки (орієнтовна житлова площа кожного – 50 тисяч квадратних метрів);

споруждення нового будинку у селі Дмитрівка для рідних загиблого під Ізюмом українського військового.

Окрім того, наразі відбувається відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці, який підірвали 25 лютого, щоб перешкодити наступу російських військ. Відкриття руху по ньому заплановане на 29 травня.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Військові РФ після відступу залишили по собі масштабні руйнування та були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Раніше у Київській ОВА повідомили, що запросили архітекторів України долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку Ірпеня – на запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів.