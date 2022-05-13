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Новини | Суспільство

В ОП анонсували будівництво двох великих ЖК у Ірпені та Бородянці

Зруйнований житловий масив в місті Ірпіні на Київщині під час масштабного вторгнення Росії до України

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував спородження двох житлових комплексів та іншого житла на постраждалих від російської окупації територіях Київщини.

Зокрема, у найближчих планах:

  • зведення в Ірпені та Бородянці двох житлових комплексів із соціальною інфраструктурою для тих, хто втратив домівки (орієнтовна житлова площа кожного – 50 тисяч квадратних метрів);
  • споруждення нового будинку у селі Дмитрівка для рідних загиблого під Ізюмом українського військового.

Окрім того, наразі відбувається відновлення зруйнованого мосту через річку Ірпінь у Стоянці, який підірвали 25 лютого, щоб перешкодити наступу російських військ. Відкриття руху по ньому заплановане на 29 травня.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Військові РФ після відступу залишили по собі масштабні руйнування та були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Раніше у Київській ОВА повідомили, що запросили архітекторів України долучитися до планування стратегії з відновлення та розвитку Ірпеня – на запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів.

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