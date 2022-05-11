Влада анонсує створення спеціального довідника для відновлення міст після війни

У Офісі президента України анонсують створення спеціального довідника для відновлення міст після війни. За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, це – ідея групи архітекторів, які звернулись до ОП.

«Ми її, звісно, підтримали, тому що розуміємо, що треба відновлювати міста в іншому форматі, щоб вони були безбар’єрні і виглядали вже на іншому рівні. Тобто це – інструкція для кожного голови ВЦА, для кожного голови ОТГ, яким чином треба відновлювати міста: якої висоти потрібен тротуар, де потрібне дерево, де потрібний світлофор і т.д, для того, щоб наші міста виглядали вже на зовсім іншому рівні», – пояснив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами Тимошенка, такий довідник може з’явитися вже протягом найближчого місяця. Саме відновлення міст, як зазначає він, відбуватиметься вже в мирний час.

Про те, що Росія систематично порушує закони і звичаї війни, неодноразово заявляли Україна і Захід. Зокрема, вони вказували на численні докази того, що РФ обстрілює та руйнує цивільні об’єкти в Україні.

Кремль не вважає свої дії в Україні війною, а називає це «спеціальною військовою операцією».