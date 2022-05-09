Сапери поверхнево перевірили Ірпінь, але мер застерігає щодо «підозрілих предметів»

Фахівці поверхнево перевірили всю площу Ірпеня на предмет вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин 9 травня.

Він оприлюднив відео знайдених боєприпасів.

«Ось скільки «подарунків» прислали кляті рашисти в Ірпінь. Все це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами», – заявив Маркушин.

Водночас він застеріг від можливих вибухонебезпечних знахідок у місті.

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«Якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками! Одразу телефонуйте за номером 0937007872», – закликав міський голова.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин 7 травня повідомив про відкриття залізничного моста через річку Ірпінь, що сполучає місто з Києвом, який було пошкоджено під час бойових дій у березні, та відновлення залізничного сполучення в місті.