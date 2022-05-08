Голови парламенту та МЗС Норвегії відвідали Бучу та Ірпінь – Корнієнко

Голова парламенту Норвегії та міністерка закордонних справ країни відвідали передмістя Києва, яке перебувало під російською окупацією. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Сьогодні президент Стортингу (норвезького парламенту – ред.) Масуд Гараххані та (голова МЗС – ред.) Аннікен Хюітфельдт відвідали Бучу та Ірпінь», – написав Корнієнко в твітері, оприлюднивши фото відвідин.

Він звернув увагу на те, що 8 травня Норвегія святкує День звільнення.

«Ми дуже вдячні, що саме в цей важливий день норвезький народ демонструє нам свою потужну підтримку», – додав віцеспікер українського парламенту.

Представники Норвегії наразі не коментували свій візит публічно.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей. В області продовжують виявляти поховання вбитих цивільних.

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Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.