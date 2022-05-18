На деокупованій Київщині відновили електропостачання – Тимошенко

У населених пунктах Київської області, які постраждали від російської окупації, відновили енергопостачання, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, ремонтні роботи тривали 45 днів, а не 60 (як планувалось), і до них було залучено понад тисячу енергетиків із різних регіонів України.
«Живлення відновили для більш як 260 тисяч споживачів. Окупанти пошкодили 10 тисяч кілометрів електроліній», – розповів Тимошенко та додав, що вартість ремонтних робіт склала 300 млн грн.
За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка, наразі в регіоні заживлені усі електропідстанції і тепер енергетики працюватимуть над підключенням кожного окремого будинку та квартири до електропостачання.
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