На Київщині біля Макарова виявили поховання, серед розстріляних був громадянин Чехії – поліція

На Київщині біля Макарова правоохоронці виявили поховання розстріляних російськими військовими трьох людей, серед них був громадянин Чехії, повідомила у фейсбук пресслужба Національної поліції Київської області.



«У Бучанському районі поліція Київщини виявила та оглянула тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних осіб. Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян. В ямі були тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець», – йдеться у повідомленні.

За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, дві людини були вбиті в голову, а одна в живіт.

«На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати при яких обставинах вони зникли на території України», – сказав він.



За словами Андрія Нєбитова, громадянин Чехії ще до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до України допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на звʼязок.

Посольство Чехії в Україні наразі не реагувало на це повідомлення поліції.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.