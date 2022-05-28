Відновлено сполучення по Житомирській трасі для вантажівок – «Укравтодор»

Агентство автомобільних доріг «Укравтодор» у суботу повідомило про відновлення сполучення по Житомирській трасі для вантажного транспорту.

«Сьогодні відкрили рух по трасі М-06 Київ – Чоп поблизу Стоянки. Одразу після деокупації регіону «Укравтодор» розпочав відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури на ключових логістичних маршрутах. Міст у Стоянці було підірвано у перші дні повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. За кілька тижнів після звільнення Київщини було збудовано тимчасову об’їзну дорогу та понтонну переправу, але розрахована вона винятково на легковий транспорт, весь цей час вантажівкам доводилось об’їжджати зайві кілометри. Вже сьогодні, завдяки відновленому лівому проїзду мосту, водії зможуть скоріше доїхати до пунктів призначення, а гуманітарна допомога та вантажі будуть доставлені швидше», – йдеться в повідомленні.

В «Укравтодорі» зазначили, що ремонтні роботи на мосту у Стоянці триватимуть і далі, восени заплановано відкрити й правий проїзд.