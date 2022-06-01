У США офіційно оголосили про надання нового пакету озброєнь Україні, зокрема ракетних систем HIMARS

Президент Джо Байден оголосив 1 червня про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

«Сьогодні я оголошую новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної і критичної допомоги українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому за підтримки двох партій у Конгресі США, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відсічі російських атак», – йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

«Цей новий пакет озброїть їх новими можливостями і передовою зброєю, включаючи HIMARS із бойовими боєприпасами... Сполучені Штати будуть підтримувати наших українських партнерів і продовжувати надавати Україні озброєння й обладнання для захисту», – додав президент США.

Напередодні Байден у статті в The New York Times заявив, що погодився надати Україні передові ракетні системи, які можуть із високою точністю вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

США погодилися надати високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS після того, як Україна запевнила, що не буде використовувати їх для ударів по території Росії, заявив високопосадовець адміністрації Байдена.

Чиновник повідомив журналістам, що у HIMARS дальність дії більша, ніж у гаубиць, розгорнутих нині Україною. Вони стануть частиною нового пакету зброї вартістю 700 мільйонів доларів.

У пакет озброєння також входять боєприпаси, низка радарів, додаткові протитанкові ракети Javelin, а також протитанкові засоби, сказав представник адміністрації.

Протягом останніх тижнів високопоставлені українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, закликали США та їхніх союзників надати реактивні системи великої дальності, «завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію».