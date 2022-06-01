Генштаб ЗСУ: загроза ракетних і авіаційних ударів із Білорусі зберігається

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що наразі зберігається загроза завдання російськими силами ракетних й авіаційних ударів із території Білорусі.

«На Волинському і Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і проведенні заходів бойової підготовки. В червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань із військовими комісаріатами в Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Крім того, в українському командуванні повідомили, що на Сіверському напрямку російські військові активних дій не проводили, ознак створення ударних угруповань не виявлено.

«З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил РФ. З території Курської області РФ ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області», – йдеться в повідомленні.

27 травня Державний прикордонний комітет Білорусі обмежив на все літо тимчасове перебування своїх громадян у прикордонній смузі на кордоні з Київською та Чернігівською областями України «з метою гарантування прикордонної безпеки».

30 травня у Білорусі оголосили, що з 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами та організаціями збройних сил Білорусі, що дислокуються на території регіону.

Попри заяви Олександра Лукашенка, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так Росія називає своє військове вторгнення), за даними українських військових, обстріли території України російські війська здійснювали і з території Білорусі. Крім того, неодноразово фіксувалося пересування військ РФ по території Білорусі задля атаки України.