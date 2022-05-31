Білорусь знімає з баз зберігання танки та БМП – зведення Генштабу ЗСУ за день

Генеральний штаб Збройних сил України фіксує зняття з баз зберігання в Білорусі танків та бойових машин піхоти – про це йдеться у вечірньому зведенні 31 травня.

«Відзначено зняття з баз зберігання республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил Російської Федерації з метою поповнення поточних втрат», – припускає командування.

Росія, за його даними, продовжує утримувати підрозділи своїх збройних сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

«Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів», – йдеться в зведенні.

За іншими спостереженнями Генштабу, російські війська готуються до відновлення наступу в напрямках Ізюма та Слов’янська. На Донеччині триває штурм Сєвєродонецька та Бахмута.

«Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок», – повідомляє штаб.

На півдні фіксують мінування російськими військами узбережжя річки Інгулець та авіаційні удари в районі села Давидів Брід.

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Тим часом російські кораблі продовжують ізолювати райони бойових дій у Чорному та Азовському морях. У готовності до застосування перебуває один носій високоточної зброї – фрегат «Адмірал Макаров», що має на борту до восьми крилатих ракет типу «Калібр».

«Ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України», – підсумовує командування.

Напередодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські військові залишили село Миколаївка Херсонської області.