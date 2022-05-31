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У Генштабі ЗСУ оцінили втрати РФ на війні проти України у 30,5 тисяч осіб

На Криворізькому та Запорізькому напрямках у армії РФ напередодні були найбільші втрати

Найбільші втрати в армії РФ, яка вторглася в Україну, за минулу добу спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали в межах особового складу близько 30 500 (+150)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, станом на ранок 31 травня Росія втратила:

  • 1358 танків,
  • 3302 бойові броньовані машини,
  • 649 артилерійськb[ систем,
  • 207 РСЗВ,
  • 93 засоби ППО,
  • 208 літаків,
  • 174 гелікоптери,
  • 515 БПЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 120 крилатих ракет,
  • 13 кораблів /катерів,
  • 2275 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 48 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

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