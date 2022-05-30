Війська РФ відійшли з Миколаївки на Херсонщині – Генштаб

Російські військові залишили Миколаївку Херсонської області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00 30 травня.

«У ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку війська РФ продовжують підготовку до наступу, проводять вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території РФ.

«На Слов’янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів у районах Новоселівки і Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ», – заявили у командуванні.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські військові також перегруповуються та готуються до наступу на Лиманському напрямку, де намагалися «провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди».

«На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки», – повідомили у Генштабі.

Українські військові пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку на Херсонщині і вже просунулися на 9 кілометрів. За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, російських військових вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше. Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.