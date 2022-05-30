Війська РФ відійшли з Миколаївки на Херсонщині – Генштаб

Російські військові залишили Миколаївку Херсонської області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00 30 травня.
«У ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними Генштабу, на Слобожанському напрямку війська РФ продовжують підготовку до наступу, проводять вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території РФ.
«На Слов’янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції. На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів у районах Новоселівки і Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ», – заявили у командуванні.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські військові також перегруповуються та готуються до наступу на Лиманському напрямку, де намагалися «провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди».
«На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки», – повідомили у Генштабі.
Українські військові пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку на Херсонщині і вже просунулися на 9 кілометрів. За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, російських військових вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше. Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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