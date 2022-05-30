Контрнаступ на Херсонщині і вуличні бої у Сєвєродонецьку: чого очікувати?

Херсонщина: контрнаступ і партизанський рух

Українські військові пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку на Херсонщині і вже просунулися на 9 кілометрів. За словами радника голови Херсонської Військової адміністрації Сергія Хланя, російських військових вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше. Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух. Як саме він допомагає звільняти область від окупантів, говоримо з радником очільника Херсонської ОВА.

Про це та інші важливі теми у програмі Свободи Live:

Вуличні бої у Сєвєродонецьку, загибель французького журналіста

У Сєвєродонецьку бої тривають вже на вулицях міста. Російська армія просувається в середину населеного пункту, про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Сьогодні ж російська армія обстріляла евакуаційний автомобіль, який їхав забрати людей з області. У результаті загинув акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію. Евакуацію офіційно зупинили, повідомив Гайдай. За його словами, критична інфраструктура Сєвєродонецька зруйнована майже 100%, пошкоджено 90% житла. Він також повідомив, що місто Лисичанськ, а це в 20 кілометрах від Сєвєродонецька, лишається під контролем України.

УПЦ відійшло від Московської церкви. Що буде далі?

Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із позицією предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила стосовно війни в Україні і, заявили в УПЦ МП, надалі їхня церква діятиме самостійно і незалежно від Москви.

Оновленого статуту УПЦ ще не опублікували. А в постанові собору від 27 травня 2022 року, яка є у відкритому доступі, єпископи УПЦ:

засудили війну,

звернулися до влади України та Росії продовжувати переговорний процес,

висловили жаль у зв'язку з відсутністю єдності в українському православ’ї

і закликали до діалогу Православну Церкву України.

Тим не менш, до кінця не зрозуміло, про яку саме незалежність від Москви йдеться.

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