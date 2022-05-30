Голова Донецької ОВА повідомив про витік аміаку через обстріли в Бахмутському районі

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса», внаслідок чого стався витік аміаку, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає, вказав він у повідомленні в телеграмі.

За словами Кириленка, ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином.

Станом на 17:40 він додав, що загрози для Бахмута немає, а в зоні ураження перебувають Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне.

«Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км є орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км», – написав Кириленко.

До ліквідації наслідків аварії залучили 45 фахівців і дев’ять автоцистерн, додав він.

Раніше цього місяця Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну задокументовано 231 екологічний злочин із боку російської армії на території України та в акваторії Чорного моря.