Армія РФ здійснила в Україні понад 200 екологічних злочинів – Міндовкілля

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну задокументовано 231 екологічний злочин з боку російської армії на території України та в акваторії Чорного моря, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

«Найбільше випадків екоциду виявлено на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22. Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, передусім нафтосховищ та хімзаводів. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяцій видів рослин та тварин», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що екозлочини і збитки фіксують за спеціальними методиками, а інформацію долучать до позову у Міжнародний суд ООН.

Під обстріли військ РФ в Україні часто потрапляють об’єкти, де зберігаються небезпечні для екології речовини. Раніше повідомлялося про факти обстрілу складів з міндобривами, аміаком тощо.

Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. На останній загарбники перебувають досі.